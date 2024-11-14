Чемпион «РГ»-1976: Синнер уже встал в один ряд с Федерером, Надалем и Джоковичем

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 итальянский теннисист Адриано Панатта заявил, что его соотечественник Янник Синнер уже встал в один ряд с представителями «Большой тройки» — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«Многие меня спрашивают, достиг ли уже Синнер уровня Федерера, Надаля, Джоковича. Ответ — да. Потому что он на правильном пути. В большинстве его матчей уже на половине первого сета становится ясно, чем они закончатся. Янник именно таков. Многие пытаются так же, но ни у кого не получается», — приводит слова Панатты Corriere della Sera.

Панатте сейчас 74 года. Он также является бывшей четвёртой ракеткой мира и победителем Кубка Дэвиса в 1976 году в составе сборной Италии.