Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 заявил о начале гегемонии Янника Синнера в туре

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 итальянский теннисист Адриано Панатта заявил о начале гегемонии своего соотечественника первой ракетки мира Янника Синнера.

«Мы находимся в начале долгого господства. При условии, если господа из ВАДА не приберут его к рукам, а я очень боюсь, что они это сделают любой ценой. Надеюсь, что дело не дойдёт до осуждения за неисполнение приговора. Это было бы невыносимо.

Синнер — знаток тенниса, в частности своего тенниса. Он постоянно его подкармливает. Он складывает и вычитает, работает над переменными. Я убежден, что скоро он сможет улучшить своё теннисное сооружение. Я могу только попытаться представить, в какую сторону будут направлены его эксперименты.

Временами мне кажется, что теннисный мир идёт по пятам за Синнером. Многие пытаются изучить его игру, но никому этого не удаётся. Синнер — это вспышка, свет. «Феррари», который обгоняет вас и показывает только свои задние фары», — приводит слова Панатты Corriere della Sera.

Ранее Панатта также заявил, что Синнер добрался по уровню до представителей «Большой тройки».