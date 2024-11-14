Рууд поделился планом на игру с Рублёвым на Итоговом турнире — 2024

Норвежский теннисист седьмая ракетка мира Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с восьмым номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом турнире — 2024.

«Андрей – очень хороший игрок. В этот раз он не очень удачно начал Итоговый, но однозначно будет непредсказуемый матч. У меня приятные воспоминания о встречах с ним на этом турнире. Мне кажется, обе мои победы над ним были здесь, так что посмотрим, как всё сложится в пятницу.

Я буду выкладываться по полной. Знаю, что если я его обыграю, то у меня будет шанс выйти в полуфинал. Думаю, в любом случае будет интересно, потому что в нашей группе ещё ничего не решено. Никто не вышел в полуфинал, никто не выбыл. Нам обоим нужна победа, чтобы были шансы. Будет интересно. Андрей – мой хороший друг, мы отлично ладим. Конечно, в пятницу будет борьба. Мой план на игру – просто постараться показать хороший теннис», — сказал Рууд на пресс-конференции.