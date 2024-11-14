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Массимилиано Аллегри: Синнер всё ещё мальчик, который не осознаёт, что является №1 в мире

Массимилиано Аллегри: Синнер всё ещё мальчик, который не осознаёт, что является №1 в мире
Массимилиано Аллегри
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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри заявил, что первая ракетка мира Янник Синнер до конца пока не понял, что является лучшим теннисистом мира.

«Он всё ещё мальчик, который не осознаёт, что является №1 в мире. И в этом его настоящая сила. Думаю, что он выдающийся игрок, который обладает важными ценностями. У него необыкновенный двигатель, он даже не знает, каким потенциалом располагает», — приводит слова Аллегри Tuttosport со ссылкой на SuperTennis TV.

Ранее победитель «Ролан Гаррос» — 1976 итальянский теннисист Адриано Панатта заявил о начале гегемонии своего соотечественника первой ракетки мира Янника Синнера.

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