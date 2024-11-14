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Рууд: доволен уровнем, который показываю на Итоговом турнире

Рууд: доволен уровнем, который показываю на Итоговом турнире
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Норвежский теннисист седьмая ракетка мира Каспер Рууд оценил своё выступление на Итоговом турнире ATP — 2024. Ранее норвежец обыграл третью ракетку мира Карлоса Алькараса и уступил второму номеру мирового рейтинга Александру Звереву.

«Первый матч я провёл хорошо. Со Зверевым тоже сыграл неплохо. Просто не заработал нужные очки. Не смог выиграть подачу Саши. Немного неудачно начал тай-брейк. Но так случается. Я доволен тем уровнем, который показываю здесь на данный момент. Надеюсь, вечером в пятницу снова покажу его», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Завтра, 15 ноября, Каспер Рууд проведёт решающий матч за выход из группы. Его соперником станет россиянин Андрей Рублёв.

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