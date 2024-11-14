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«Вы сделали этот день особенным». Радукану опубликовала пост в честь своего 22-летия

«Вы сделали этот день особенным». Радукану опубликовала пост в честь своего 22-летия
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Представительница Великобритании чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану опубликовала пост в честь прошедшего дня рождения. Вчера, 13 ноября, ей исполнилось 22 года.

«22… Спасибо за поздравления с днём рождения. Я так благодарна всем моим друзьям за то, что добавили в сегодняшний день дополнительную любовь и были рядом. Спасибо большое моей команде за то, что сделали этот день особенным», — написала Радукану на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Радукану – единственная теннисистка, которая победила на турнире «Большого шлема», пройдя в основную сетку через квалификацию. После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA.

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