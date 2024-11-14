Диего Форлан оценил свой дебют в профессиональном теннисе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» Диего Форлан оценил свой первый матч в профессиональном теннисе.

«Я немного почувствовал себя теннисистом», — приводит слова уругвайца Punto de Break.

На челленджере в Монтевидео (Уругвай) экс-футболист в паре с Федерико Корией проиграл Борису Ариасу и Федерико Себальосу. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Диего Форлан — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы». Напомним, экс-нападающий сборной Уругвая бросил теннис в 16 лет, чтобы сосредоточиться на футбольной карьере.