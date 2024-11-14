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Бадоса: менструация сильно влияет на моё настроение, я становлюсь грубой

Бадоса: менструация сильно влияет на моё настроение, я становлюсь грубой
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Испанская теннисистка 12-я ракетка мира Паула Бадоса рассказала, как менструация сказывается на поведении спортсменки во время соревнований.

«Для теннисисток это ужасно. В моём случае я становлюсь очень грубой. Мы с командой готовы к подобным вещам. Мы готовимся к тому, чтобы это не сильно влияло на меня. Менструация не только сильно влияет на моё настроение, но и сказывается на мне физически», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг. Турнир женского командного теннисного турнира проходит в Малаге (Испания) с 13 по 20 ноября.

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