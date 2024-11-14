Патрик Муратоглу — об Осаке: Наоми имеет мотивацию выиграть турниры «Большого шлема»

Тренер Патрик Муратоглу высказался о работе со своей подопечной, японской теннисисткой Наоми Осакой. Он рассказал о мотивации 59-й ракетки мира выиграть турниры серии «Большого шлема».

«Она чувствует, что может делать гораздо больше. У неё было два очень трудных года. Сначала проблемы с психическим здоровьем, а потом она родила ребёнка. Так что она выбыла из игры, а затем начала сезон заново. И это был не очень хороший сезон.

Она невероятно мотивирована вернуться и выиграть турниры «Большого шлема». Мне это приятно, потому что мечта каждого тренера — иметь игрока с таким уровнем мотивации», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.

О сотрудничестве Муратоглу с Осакой стало известно в сентябре этого года.