Наоми Осака вспомнила, что колебалась при выборе Муратоглу в качестве своего тренера

Японская теннисистка 59-я ракетка мира Наоми Осака рассказала о колебаниях при выборе в качестве своего тренера Патрика Муратоглу. Специалист ранее работал с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.

«Тот факт, что он был тренером Серены, заставил меня избегать его просто потому, что он такой выдающийся человек.

Уже потом я встретилась с ним, поговорила и поработала на корте. Он, безусловно, хороший тренер», — приводит слова Осаки Sky Sports.

О сотрудничестве Муратоглу с Осакой стало известно в сентябре этого года. Ранее специалист заявил, что его подопечная имеет мотивацию выиграть ещё больше турниров серии «Большого шлема».