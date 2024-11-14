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Наоми Осака вспомнила, что колебалась при выборе Муратоглу в качестве своего тренера

Наоми Осака вспомнила, что колебалась при выборе Муратоглу в качестве своего тренера
Наоми Осака
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Японская теннисистка 59-я ракетка мира Наоми Осака рассказала о колебаниях при выборе в качестве своего тренера Патрика Муратоглу. Специалист ранее работал с 23-кратной чемпионкой ТБШ Сереной Уильямс.

«Тот факт, что он был тренером Серены, заставил меня избегать его просто потому, что он такой выдающийся человек.

Уже потом я встретилась с ним, поговорила и поработала на корте. Он, безусловно, хороший тренер», — приводит слова Осаки Sky Sports.

О сотрудничестве Муратоглу с Осакой стало известно в сентябре этого года. Ранее специалист заявил, что его подопечная имеет мотивацию выиграть ещё больше турниров серии «Большого шлема».

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