«Люблю посидеть в номере». Зверев — о свободном времени между матчами на Итоговом турнире

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как проводит свободные от игр дни во время Итогового турнира — 2024.

«Я до часов 12 посплю. Потом потренируюсь… и день уже как-то прошёл. День отдыха — классно, но это не значит, что у нас много времени. Я спокойный. Больше люблю посидеть в номере», — рассказал Зверев на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Вчера, 13 ноября, Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:3. Несмотря на удачное выступление, Зверев не гарантировал себе выход в полуфинал Итогового турнира по итогам двух туров группового этапа.