«Чёрт возьми, что происходит?» Осака рассказала о главной проблеме в спортивной карьере

Японская теннисистка 59-я ракетка мира Наоми Осака рассказала, как ощущает себя сейчас.

«Каким-то странным образом я научилась ценить поражения. Если ты не испытал горечь поражений, играя в теннис в 20 лет, то ты ничего не поймёшь.

Моя самая большая проблема на данный момент — это не постоянные поражения. Я не чувствую себя в своём же теле. Странное чувство — пропускать мячи, которые я не должна была пропустить, и совершать более слабые удары, чем раньше.

Пытаюсь сказать себе: «Всё в порядке, у тебя всё отлично получается. Просто пройди через это и продолжай в том же духе». Но морально это истощает. Внутри себя я слышу крики: «Что, чёрт возьми, происходит?!» Это пугает меня, потому что я играю в теннис с трёх лет. Ракетка должна ощущаться как продолжение моей руки», — приводит слова Осаки Sky Sports.

Ранее Наоми Осака рассказала о колебаниях при выборе в качестве своего тренера Патрика Муратоглу.