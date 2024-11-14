«Часто об этом думаю». Динара Сафина могла тренировать Арину Соболенко и Мирру Андрееву

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина поделилась, что получала предложения о сотрудничестве с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко и российской теннисисткой Миррой Андреевой.

«Было два варианта. Ещё, по-моему, в 2020 году мне написали по поводу Арины Соболенко. Мне написал её агент, и нужно было сразу же вылетать. Я говорю: «Честно, не готова. Интересное предложение, но я просто физически так не могу сделать». Но это нормальное явление, что, когда игрок меняет тренера, сразу же нужно вылетать.

И также в конце прошлого года мне писали по поводу… Не знаю, секрет или не секрет, спрашивали по поводу Мирры Андреевой. С ней нужно работать полный сезон. И это, конечно же, безумно интересное было предложение, но полный сезон, к сожалению, очень тяжело, и я физически бы не смогла.

Я очень часто об этом думаю, по поводу тренерской работы. И, может быть, мне бы хотелось быть консультантом, может быть, просто дополнить команду как взгляд со стороны, старший тренер или младший тренер… Я этим моментам всегда открыта», — приводит слова Сафиной «БОЛЬШЕ!».