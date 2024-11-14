Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов показал, как проводит время с детьми в отпуске

Карен Хачанов показал, как проводит время с детьми в отпуске
Комментарии

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха на своей странице в социальных сетях. На снимке спортсмен весело проводит время со своими сыновьями.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший, Микаэль, родился в июле прошлого года.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). Кроме того, россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже, где из-за повреждения уступил хозяину корта Уго Умберу. Позднее Хачанов сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.

Материалы по теме
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
«Позорное поведение». Теннисный мир вступился за Хачанова после хамского поступка француза
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android