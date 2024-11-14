Карен Хачанов показал, как проводит время с детьми в отпуске

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию с отдыха на своей странице в социальных сетях. На снимке спортсмен весело проводит время со своими сыновьями.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший, Микаэль, родился в июле прошлого года.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). Кроме того, россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже, где из-за повреждения уступил хозяину корта Уго Умберу. Позднее Хачанов сообщил, что у него было диагностировано растяжение второй степени в двух частях правой ноги.