Алькарас вышел на тренировку перед матчем со Зверевым без пластыря на носу

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел на тренировку перед матчем Итогового чемпионата АТР — 2024 со вторым номером мирового рейтинга Александром Зверевым без пластыря на носу. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Хосе Моргадо.

«Карлос Алькарас сегодня целый час тренировался без пластыря на носу. Похоже, ему становится немного лучше. Завтра — решающий день», — написал Моргадо в социальных сетях.

Встреча Алькараса и Зверева пройдёт 15 ноября. Ранее Карлос Алькарас сообщил, что заболел на прошлой неделе. Он до сих пор не выздоровел и не чувствует себя на 100% здоровым.