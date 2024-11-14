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Алькарас вышел на тренировку перед матчем со Зверевым без пластыря на носу

Алькарас вышел на тренировку перед матчем со Зверевым без пластыря на носу
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел на тренировку перед матчем Итогового чемпионата АТР — 2024 со вторым номером мирового рейтинга Александром Зверевым без пластыря на носу. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Хосе Моргадо.

«Карлос Алькарас сегодня целый час тренировался без пластыря на носу. Похоже, ему становится немного лучше. Завтра — решающий день», — написал Моргадо в социальных сетях.

Встреча Алькараса и Зверева пройдёт 15 ноября. Ранее Карлос Алькарас сообщил, что заболел на прошлой неделе. Он до сих пор не выздоровел и не чувствует себя на 100% здоровым.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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