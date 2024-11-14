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Муратоглу высказался об эмоциональных срывах Рублёва в текущем сезоне

Муратоглу высказался об эмоциональных срывах Рублёва в текущем сезоне
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Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу оценил выступление восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в текущем сезоне.

«Я думаю, что у него выдался непростой год. Ему было трудно контролировать себя. Я видел Андрея после матча на финале UTS в Лондоне, он очень плохо относился к себе, 200 раз просил прощения, ему было очень стыдно. Думаю, ему нужны эти эмоции, чтобы играть как можно лучше. Однако если он не попытается контролировать их, то ему будет тяжело найти свой теннис. Для Рублёва это тонкая грань, которую трудно измерить», — приводит слова Муратоглу Tennis365.

В двух проведённых матчах на текущем Итоговом турнире Рублёв потерпел поражения — от немца Александра Зверева и от испанца Карлоса Алькараса.

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