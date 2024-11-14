Тейлор Фриц — Алекс де Минор: австралиец выиграл первый сет матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 14 ноября, проходит матч 2-го тура группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц встречается с австралийцем Алексом де Минором, который занимает девятую строчку рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу де Минора.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Теннисисты проводили восемь личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 5:3 в очном противостоянии ведёт Алекс де Минор.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.