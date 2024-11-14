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Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024

Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024. Это стало известно после того, как девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор выиграл первый сет в матче с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем со счётом 7:5.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		6
7 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Сегодня, 14 ноября, Синнер встретится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры россиянина и итальянца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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