Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2024. Это стало известно после того, как девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор выиграл первый сет в матче с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем со счётом 7:5.

Сегодня, 14 ноября, Синнер встретится с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры россиянина и итальянца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.