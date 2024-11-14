Впервые за пять дней Итогового турнира ATP — 2024 будет сыгран третий сет

Сегодня, 14 ноября, проходят матчи группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встречаются девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор и пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. После первого сета счёт 7:5 в пользу де Минора. Второй сет остался за Фрицем со счётом 6:4. Впервые за пять дней Итогового и только в девятом матче будет сыграно более двух сетов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи австралийца и американца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.