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Впервые за пять дней Итогового турнира ATP — 2024 будет сыгран третий сет

Впервые за пять дней Итогового турнира ATP — 2024 будет сыгран третий сет
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Сегодня, 14 ноября, проходят матчи группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встречаются девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор и пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц. После первого сета счёт 7:5 в пользу де Минора. Второй сет остался за Фрицем со счётом 6:4. Впервые за пять дней Итогового и только в девятом матче будет сыграно более двух сетов.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи австралийца и американца.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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