Тейлор Фриц обыграл Алекса де Минора в матче Итогового чемпионата ATP — 2024
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
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9
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Фриц пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
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