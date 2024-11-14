Тейлор Фриц обыграл Алекса де Минора в матче Итогового чемпионата ATP — 2024

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Фриц пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету де Минора шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.