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Фриц — первый американец с 1999 года, одержавший девять побед над игроками топ-10 за сезон

Фриц — первый американец с 1999 года, одержавший девять побед над игроками топ-10 за сезон
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Пятая ракетка мира Тейлор Фриц стал первым американцем, кто одержал девять и более побед над соперниками из топ-10 за один сезон. До этого таким результатом могли похвастаться Пит Сампрас (10) и Андре Агасси (12) в 1999 году. Сегодня, 14 ноября, Тейлор Фриц в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее стало известно, что итальянец Янник Синнер досрочно стал полуфиналистом Итогового турнира ATP — 2024, который проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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