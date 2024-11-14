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«Буду болеть за Янника». Фриц — о будущем матче Синнера и Медведева на Итоговом турнире

«Буду болеть за Янника». Фриц — о будущем матче Синнера и Медведева на Итоговом турнире
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, будет ли болеть за первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в матче с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Да, конечно. Буду болеть за Янника, я выиграл два матча в своей группе. Уступил Яннику, который является лучшим игроком в мире. Если не пройду дальше, то смогу уйти счастливым», — приводит слова Фрица Sky Sports.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Таблица Итогового турнира ATP - 2024
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