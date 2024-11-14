«Буду болеть за Янника». Фриц — о будущем матче Синнера и Медведева на Итоговом турнире

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, будет ли болеть за первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в матче с четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Да, конечно. Буду болеть за Янника, я выиграл два матча в своей группе. Уступил Яннику, который является лучшим игроком в мире. Если не пройду дальше, то смогу уйти счастливым», — приводит слова Фрица Sky Sports.

Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.