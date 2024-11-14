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Глава ATP заявил, что финалы «Мастерсов» могут вернуться к формату пяти сетов

Глава ATP заявил, что финалы «Мастерсов» могут вернуться к формату пяти сетов
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Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал, что рассматривает возможность вернуть формат пятисетовых матчей на финалы турниров категории «Мастерс».

«Это тема, о которой я говорил с Роджером Федерером на последнем розыгрыше Кубка Лейвера. Мы оба согласились, что лучшие матчи в нашем виде спорта всегда проводятся в пяти сетах, никто не подвергает сомнению это утверждение. Есть ли вероятность, что финалы турниров категории «Мастерс» снова будут сыграны в пять сетов? Ответ — да, но это должно быть наше решение. Может быть, не сейчас, но мы не можем иметь вид спорта, в котором за 30 лет никто не вспомнит самые важные матчи», — приводит слова Гауденци Punto de Break.

Ранее Андреа Гауденци рассказал о возможном проведении турнира серии «Мастерс» в Саудовской Аравии.

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