Николу Бартунькову отстранили на полгода из-за положительной допинг-пробы на триметазидин

18-летняя чешская теннисистка Никола Бартунькова согласилась на шестимесячную дисквалификацию после того, как в феврале и марте 2024 года у неё был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Об этом сообщает Международное агентство по честности в теннисе (ITIA).

После расследования ITIA признала, что положительные тесты на триметазидин были вызваны загрязнением добавки, содержащей экстракт расторопши. Нарушение признано непреднамеренным, как и то, что игрок не имел никакой существенной вины или халатности.

Результаты теннисистки между первым положительным тестом (28 февраля 2024 года) и датой временного отстранения игрока (16 апреля 2024 года) были аннулированы. Период, проведённый в рамках временного отстранения, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, Бартунькова уже может играть.

Никола Бартунькова — финалистка юниорского Уимблдона — 2023. Наивысший рейтинг теннисистки — 226.