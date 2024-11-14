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«Подача сыграла большую роль». Фриц — о победе над де Минором на Итоговом турнире ATP

«Подача сыграла большую роль». Фриц — о победе над де Минором на Итоговом турнире ATP
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над девятым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.

«Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает невероятно много мячей в корт. Для меня это было важно, попадал по линиям, в удачные места на корте. Брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче», — приводит слова Фрица сайт ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч Фрица и де Минора завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу американца. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2024
Таблица Итогового чемпионата ATP - 2024
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