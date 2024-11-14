«Подача сыграла большую роль». Фриц — о победе над де Минором на Итоговом турнире ATP

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над девятым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.
«Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает невероятно много мячей в корт. Для меня это было важно, попадал по линиям, в удачные места на корте. Брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче», — приводит слова Фрица сайт ATP.
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Матч Фрица и де Минора завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу американца. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
- 14 ноября 2024
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