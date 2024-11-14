«Тяжёлая битва». Де Минор — о поражении в матче с Фрицем на Итоговом турнире ATP

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение в матче с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Думаю, это всегда хорошая игра, когда мы играем друг с другом. Тяжёлая битва, где бы ни играли. Мы играем с самого раннего возраста. У него есть своё оружие, и у меня есть своё оружие. В определённые моменты, как в начале года или даже в первых двух сетах сегодня, чувствую себя комфортно с определёнными шаблонами на корте. Чувствую, что могу раскрыть некоторые из его слабостей. Опять же, это всегда сложная схватка, потому что у него есть мощь и подача, которые в конечном итоге так часто вытаскивают его из неприятностей. Вот почему его так трудно победить», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Матч де Минора и Фрица завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу американца. Он выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.