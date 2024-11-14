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«Пара упущенных моментов». Де Минор — о своих результатах на Итоговом турнире ATP

«Пара упущенных моментов». Де Минор — о своих результатах на Итоговом турнире ATP
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о своих результатах на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Смотрел на этот матч так: выходить и пытаться выиграть каждое очко. Постараться, как уже сказал, даже если это было невозможно для меня, всё равно хотел выиграть матч, потому что всё ещё играю ради очков и ради денег. Не в моём характере выходить на теннисный корт и не стараться на 150%. Да, это была цель. У меня был план на игру. Хотелось его реализовать. Хотелось закончить сезон на высокой ноте. С удовольствием. Сегодня — не тот случай. Пара упущенных моментов. Эй, в целом это был довольно хороший сезон», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Алекс де Минор потерпел три поражения в группе Илие Настасе, уступив Яннику Синнеру в двух партиях — 3:6, 4:6, россиянину Даниилу Медведеву (2:6, 4:6) и американцу Тейлору Фрицу в трёх сетах (7:5, 4:6, 3:6).

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Таблица Итогового турнира ATP - 2024
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