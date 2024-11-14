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Тейлор Фриц рассказал, станет ли смотреть матч Синнера и Медведева на Итоговом турнире ATP

Тейлор Фриц рассказал, станет ли смотреть матч Синнера и Медведева на Итоговом турнире ATP
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, станет ли смотреть матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Честно говоря, собираюсь выполнять свою работу так, как будто играю в полуфинале, и просто делать то, что делаю. Обычно не смотрю много тенниса. Не думаю, что сегодняшний вечер будет отличаться от других. Буду следить за счётом. Вот и всё. Не волнуюсь по этому поводу. Если выиграл два матча, а потом проиграл первому номеру мирового рейтинга, то этого недостаточно, чтобы выйти из группы, значит, так тому и быть», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец выйдет в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Таблица Итогового турнира ATP - 2024
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