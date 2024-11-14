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Тейлор Фриц — о прогрессе: за последние два года улучшилась почти каждая часть моей игры

Тейлор Фриц — о прогрессе: за последние два года улучшилась почти каждая часть моей игры
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о своём прогрессе, заявив, что ему ещё есть над чем работать.

«За последние два года очень сильно улучшился, сейчас играю в очень хороший теннис, но мне не терпится увидеть всё то, что ещё могу улучшить, над чем работаю. Мне кажется, что за последние два года улучшилась почти каждая часть моей игры: чувствую себя увереннее с форхенда, с подачи, с возврата, лучше двигаюсь и лучше играю. Сегодня я лучше выхожу к сетке, больше завершаю розыгрыши, хотя всё ещё работаю над этим. Рад видеть, что мне ещё есть куда улучшать некоторые аспекты», — сказал Фриц на пресс-конференции.

На Итоговом турнире ATP — 2024 Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец выйдет в полуфинал Итогового, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.

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