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«Каждый год показывал, почему я лучший». Фриц — о рейтинге в США

«Каждый год показывал, почему я лучший». Фриц — о рейтинге в США
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, чувствует ли себя недостаточно рейтинговым в США.

«Не думаю, что кто-то будет считаться достаточным, пока, наверное не выиграет „Шлем“. За все эти годы показал, что у меня были лучшие результаты. Да, если люди не считают, что я достаточно хорош, чтобы выиграть „Шлем“, тогда да, вы будете смотреть на более молодых людей, у которых, по их мнению, больше потенциала. За последние пару лет каждый год своими результатами показывал, почему я лучший американец. Просто позволяю своим результатам говорить о себе. Если людям этого недостаточно, значит, так тому и быть. Некоторые предпочитают людей с более яркой игрой», — сказал Фриц на пресс-конференции.

На Итоговом турнире ATP — 2024 Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец выйдет в полуфинал Итогового, если Янник Синнер обойдёт Даниила Медведева со счётом 2:0. Синнер уже досрочно вышел в плей-офф.

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