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Даниил Медведев потерял шансы выйти из группы на Итоговом турнире ATP — 2024

Даниил Медведев потерял шансы выйти из группы на Итоговом турнире ATP — 2024
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Сегодня, 14 ноября, проходит матч группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца. Россиянин потерял шансы выйти в полуфинал Итогового. Для выхода в плей-офф Медведеву необходимо было обыграть Синнера со счётом 2:0ю

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянина и итальянца.

По личным встречам у теннисистов равенство — 7-7 (6-7 на харде). Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Таблица Итогового турнира ATP - 2024
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