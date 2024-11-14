Даниил Медведев потерял шансы выйти из группы на Итоговом турнире ATP — 2024

Сегодня, 14 ноября, проходит матч группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встречаются четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца. Россиянин потерял шансы выйти в полуфинал Итогового. Для выхода в плей-офф Медведеву необходимо было обыграть Синнера со счётом 2:0ю

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянина и итальянца.

По личным встречам у теннисистов равенство — 7-7 (6-7 на харде). Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.