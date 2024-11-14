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Тейлор Фриц повторил достижение Энди Роддика, выйдя в 1/2 финала Итогового турнира ATP

Тейлор Фриц повторил достижение Энди Роддика, выйдя в 1/2 финала Итогового турнира ATP
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Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц стал первым американцем после Энди Роддика (в 2003, 2004 и 2007 годах), кто несколько раз вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP (2022 и 2024).

Сегодня, 14 ноября, Тейлор Фриц обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Американец вышел в плей-офф после того, как четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил первый сет итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6. Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго – Фриц.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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