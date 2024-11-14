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Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 2024

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 2024
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 3:6, 4:6.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Синнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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