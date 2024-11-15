Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стараюсь получать удовольствие». Синнер — о результатах на Итоговом турнире ATP

«Стараюсь получать удовольствие». Синнер — о результатах на Итоговом турнире ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей успешной игре на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стараюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 с первого места в группе. Итальянец второй год подряд прошёл групповой этап без поражений. В 2023-м он уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.

Материалы по теме
Медведев не вышел в плей-офф Итогового. Впервые с 2017 года он завершил сезон без титула
Медведев не вышел в плей-офф Итогового. Впервые с 2017 года он завершил сезон без титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android