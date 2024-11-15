«Стараюсь получать удовольствие». Синнер — о результатах на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей успешной игре на Итоговом турнире ATP — 2024.
«Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стараюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.
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Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 с первого места в группе. Итальянец второй год подряд прошёл групповой этап без поражений. В 2023-м он уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.
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