«Стараюсь получать удовольствие». Синнер — о результатах на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своей успешной игре на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стараюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте.

Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 с первого места в группе. Итальянец второй год подряд прошёл групповой этап без поражений. В 2023-м он уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.