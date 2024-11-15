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Даниил Медведев объяснил поражение в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире

Даниил Медведев объяснил поражение в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Смотрел практику Янника перед матчем — он не промахивался. Он сейчас очень уверен в себе. Тяжело играть с ним. Он постоянно оказывает давление на тебя. Я промазал несколько важных мячей, поэтому проиграл», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпоината» Андрей Панков.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч Даниила Медведева и Янника Синнера завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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