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«Сделать меня лучшей версией себя». Даниил Медведев — о планах на межсезонье

«Сделать меня лучшей версией себя». Даниил Медведев — о планах на межсезонье
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в межсезонье он с командой планирует сделать что-то новое, чтобы стать лучшей версией себя и обыгрывать итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Сейчас всё недостаточно хорошо, чтобы постоянно обыгрывать Янника и Карлоса. Но мы попробуем в межсезонье сделать что-то новое, сделать меня лучшей версией себя», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Даниил Медведев впервые с 2017 года завершит сезон без титула. Он не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. С первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.

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