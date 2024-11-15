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«В какой-то момент он тоже потеряет уверенность». Медведев — о результатах Синнера

«В какой-то момент он тоже потеряет уверенность». Медведев — о результатах Синнера
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о результатах первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в этом году.

«Янник почти не проигрывал в этом году, нелегко его победить. Многие попытались, почти все провалились — кроме Карлоса. Он очень сильный соперник. Один из лучших игроков, с которыми я сталкивался. Может, в какой-то момент Янник тоже потеряет уверенность. Я буду пытаться ещё раз», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Даниил Медведев впервые с 2017 года завершит сезон без титула. Он не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. С первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.

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