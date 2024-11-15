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Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 14 ноября

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 14 ноября
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В четверг, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершились матчи группы Илие Настасе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024.
Результаты матчей на 14 ноября:

  • Тейлор Фриц (США) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 4:6, 3:6;
  • Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:3, 6:4.

Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал Итогового выходит Янник Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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