Медведев покинул Итоговый турнир ATP, Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ. Главное к утру
Теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру и не вышел из группы Итогового турнира ATP, канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ, сборная Аргентины с Лионелем Месси проиграла в отборе к ЧМ-2026 национальной команде Парагвая. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 2024.
- Коннор Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ.
- Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026.
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