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15 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Лиги наций, НХЛ, КХЛ, теннис, баскетбол, бокс

Медведев покинул Итоговый турнир ATP, Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ. Главное к утру
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Теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру и не вышел из группы Итогового турнира ATP, канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ, сборная Аргентины с Лионелем Месси проиграла в отборе к ЧМ-2026 национальной команде Парагвая. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP — 2024.
  2. Коннор Макдэвид пробил отметку в 1000 очков в НХЛ.
  3. Сборная Аргентины с Месси проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026.
  4. Андрей Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед.
  5. Гол Мичкова на последней минуте овертайма принёс «Филадельфии» победу над «Оттавой».
  6. Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026, Винисиус не забил с пенальти.
  7. Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль».
  8. Стала известна позиция «Реала» по потенциальным трансферам Киммиха и Мусиалы — AS.
  9. ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев.
  10. Молодёжная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 в товарищеском матче.
  11. Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября.
  12. Майк Тайсон ударил Джейка Пола на битве взглядов.
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