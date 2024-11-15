Медведев покинул Итоговый турнир ATP, Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ. Главное к утру

Теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру и не вышел из группы Итогового турнира ATP, канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ, сборная Аргентины с Лионелем Месси проиграла в отборе к ЧМ-2026 национальной команде Парагвая. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».