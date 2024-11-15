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Зверев — Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Сегодня, 15 ноября, состоятся матчи группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

Трансляцию матчей осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В России трансляцию осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи немецкого и испанского теннисистов.

Соперники встречались на турнирах категории АТР 10 раз. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостоянии состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.