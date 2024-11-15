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«Неприятно находиться в таком положении». Синнер — об ожидании решения по делу о допинге

«Неприятно находиться в таком положении». Синнер — об ожидании решения по делу о допинге
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер отреагировал на апелляцию ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил.

«Напрягает ли меня слушание по моему делу? Нет, я уже трижды оказывался в таком положении. Трижды мы проводили слушания, и всё время я оказывался на верном пути. Это радует. Конечно, мне неприятно находиться в таком положении. Но знаете, я собираюсь работать вместе с командой, как я делал это раньше. Затем посмотрим, что получится. Я уверен в том, как всё пройдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.

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