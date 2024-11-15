Александр Зверев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира

Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Соперники встречались на турнирах категории АТР 10 раз. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостоянии состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.