Александр Зверев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира
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Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
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Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Соперники встречались на турнирах категории АТР 10 раз. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостоянии состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.
Комментарии
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