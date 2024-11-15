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Александр Зверев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира

Александр Зверев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира
Александр Зверев и Карлос Алькарас
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Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Соперники встречались на турнирах категории АТР 10 раз. Счёт личных встреч — 5-5. Последнее очное противостоянии состоялось в рамках Открытого чемпионата Франции — 2024. В финале турнира сильнее оказался испанский теннисист Карлос Алькарас со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Календарь Итогового турнира АТР - 2024
Сетка Итогового турнира АТР - 2024
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