Янник Синнер впервые вышел вперёд в личных встречах с Даниилом Медведевым
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Вчера, 14 ноября, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 3:6, 4:6. После этого поединка лидер мирового рейтинга обошёл россиянина в истории личных встреч (8-7).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Напомним, Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6 и в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6.
Отметим, что Даниил Медведев впервые с 2017 года завершил сезон без титула.
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