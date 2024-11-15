Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер впервые вышел вперёд в личных встречах с Даниилом Медведевым

Янник Синнер впервые вышел вперёд в личных встречах с Даниилом Медведевым
Комментарии

Вчера, 14 ноября, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 со счётом 3:6, 4:6. После этого поединка лидер мирового рейтинга обошёл россиянина в истории личных встреч (8-7).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, Медведев выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, проиграл в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6 и в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6.

Отметим, что Даниил Медведев впервые с 2017 года завершил сезон без титула.

Материалы по теме
Синнер в двух сетах обыграл Медведева. Даниил не смог выбраться из группы на Итоговом ATP
Live
Синнер в двух сетах обыграл Медведева. Даниил не смог выбраться из группы на Итоговом ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android