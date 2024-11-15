Андрей Рублёв — Каспер Рууд: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Сегодня, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга.
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Трансляцию матчей осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В России трансляцию осуществляет BetBoom Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и норвежца.
Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 5-2. При этом два из трёх последних поединков, в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м, остались за Руудом. После этого Андрей взял верх над Каспером в финале Бостада-2023 на грунте — 7:6 (7:3), 6:0.
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