Ник Кирьос раскрыл турнир, на котором состоится его возвращение в профессиональный теннис

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос выступит на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

«Чувствую себя бодрым и здоровым. С нетерпением жду своего возвращения в теннис после небольшого перерыва в спорте. Я прошёл долгий путь восстановления, прежде чем стал тем, кем являюсь сегодня. Я ставил перед собой цель сыграть зимой в Австралии. Рад, что смогу сыграть в Брисбене. Это один из моих любимых турниров. У меня остались потрясающие воспоминания. Я выиграл этот турнир в 2018 году», — приводит слова Кирьоса Reuters.

В 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP. В этом сезоне он ни разу не выходил на корт. В октябре Ник заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.