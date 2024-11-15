Медведев: розыгрыш закончен, как только ты даёшь Синнеру короткий мяч

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2024.
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«Синнер очень глубоко играет, очень сильно, поэтому ты всегда под давлением, и как бы если ты не играешь свой лучший теннис, как только ты ему даёшь короткий мяч, в принципе, розыгрыш в основном закончен. Соответственно, ты должен играть глубоко, должен не ошибаться. Это не всегда просто, когда ты там полностью в огне и там всё попадаешь, тогда это возможно. Сегодня был не тот день, я немножко больше ошибался, чем в предыдущем матче. Ну и да, то есть это давление, постоянно давление, он принимает очень много, при том, что я подавал неплохо. И как бы часто это давление сказывается», — сказал Медведев на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».
Матч Даниила Медведева и Янника Синнера завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца. Таким образом, с первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц.
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