Даниил Медведев рассказал, чему его научил первый за семь лет сезон без трофеев

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал отсутствие титулов в этом сезоне. Такое у лучшего теннисиста страны случилось впервые с 2017 года.

— Чему тебя научил этот сезон?

— Наверное, этот год научил меня тому… Скажем так, многие цели, которые я себе ставил в течение своей карьеры, которые шли постепенно, потому что в 18 лет я ни в коем случае не ставил себе цель быть первой ракеткой мира, но постепенно, то есть, там, войти в сотку, войти в десятку, стать первой ракеткой мира, может быть, выиграть шлем. Многие из целей, которые я ставил, я как бы доходил до них. А в этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил, и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», я их не выполнил.

Поэтому сезон научил меня тому, что окей, это не всегда так работает, и надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, чуть с меньшей самоуверенностью… То есть были какие-то цели, которые я такой, окей, всё, постараюсь их сделать, и в итоге у меня это не получилось, то есть в следующий год поставлю себе те же самые цели, но как бы буду к ним аккуратнее относиться, наверное, так я бы сказал, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!» в YouTube.

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. С первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.