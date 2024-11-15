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Даниил Медведев рассказал, как планирует провести отпуск

Даниил Медведев рассказал, как планирует провести отпуск
Даниил Медведев
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился планами на отпуск.

— Отдыхать-то куда поедешь уже?
— Не, останусь близко во Франции, на юге Франции, скорее на море, чем в горы. Отдохну какое-то время, потом вернусь домой, чуть-чуть отдохну, и как бы построим уже с командой предсезон. Будем работать, ставить новые цели, будем стараться придумать что-то новое, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!» в YouTube.

Даниил Медведев впервые с 2017 года завершит сезон без титула. Он не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, уступив итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6. С первого места в группе Илие Настасе в полуфинал выйдет Синнер, со второго — Тейлор Фриц. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.

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