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«Это был сложный год». Елена Рыбакина подвела итоги прошедшего сезона

«Это был сложный год». Елена Рыбакина подвела итоги прошедшего сезона
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Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина оценила прошедший сезон. Спортсменка сожалеет о том, что пропустила определённое количество турниров.

— Вот если абстрагироваться от того факта, что вы не все турниры сыграли, которые хотели бы, то как бы вы оценили свой сезон на тех турнирах, которые играли?
— Сезон был достаточно сложный, и, конечно, обидно, что не смогла сыграть все турниры, которые планировала. Но в целом, мне кажется, с учётом всех матчей, которые я провела, и всех турниров, которые сыграла, особенно в начале года, достаточно положительный, несмотря на трудности со здоровьем, всё равно где-то удавалось дойти до конца. И в целом был сложный год, но я рада, что смогла его завершить и снова попасть на восьмёрку. И сейчас сыграю свой последний турнир командный, — сказала Рыбакина на YouTube-канале SauBall.

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