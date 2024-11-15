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Елена Рыбакина выделила три турнира, игрой на которых осталась довольна в этом сезоне

Елена Рыбакина выделила три турнира, игрой на которых осталась довольна в этом сезоне
Елена Рыбакина
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Шестая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина назвала три турнира, после которых она осталась довольна своей игрой.

— Вот в этом сезоне можете какие-то три момента выделить позитивных из каких-то турниров? Что вам запомнилось?
— Мне кажется, конечно, победа в Штутгарте. Это очень такой хороший турнир, который я всегда хотела сыграть. И особенно такой приз. Поэтому этот турнир действительно отметился. И в целом начало года. Турнир в Абу-Даби и финал в Дохе. И я думаю, что Уимблдон, в принципе, неплохой получился, поэтому есть моменты, которыми я довольна, естественно, в этом году, — сказала Рыбакина в интервью «Sauball cпортивный канал» в YouTube.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

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